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Ex-namorado é alvo de operação da Polícia Civil após oito tiros contra carro de mulher em Barra Mansa; pistola é apreendida em Resende

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FOLHA DO ACO
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A Polícia Civil apreendeu uma pistola calibre .45 durante o cumprimento de um mandado de busca e apreensão relacionado a uma investigação de disparos de arma de fogo contra o veículo de uma mulher em Barra Mansa. A ação foi realizada na quinta-feira (dia 22) por agentes da 90ª DP (Barra Mansa), coordenados pelo delegado Marcus Montez.

De acordo com a investigação, o crime aconteceu no dia 19 de março, por volta das 22h30, no bairro Santa Clara, em Barra Mansa. Segundo a polícia, o suspeito teria efetuado oito disparos contra o carro da ex-namorada. Desde o início das investigações, ele já era apontado como principal suspeito da ação criminosa.

Com base nos elementos reunidos durante a apuração, a autoridade policial representou pela expedição de um mandado de busca e apreensão. A ordem judicial foi cumprida por volta das 11h desta quinta-feira, na residência do investigado, localizada em Resende.

Durante a operação, os agentes apreenderam uma pistola calibre .45 registrada em nome do suspeito. A arma foi encaminhada para perícia técnica, onde passará por confronto balístico. O objetivo é verificar se os projéteis e cartuchos recolhidos na cena do crime são compatíveis com a arma apreendida.

Após os procedimentos de praxe, e como não houve situação de flagrante no momento da ação, o investigado foi ouvido e liberado. A Polícia Civil informou que o inquérito segue em andamento para a conclusão das investigações e o esclarecimento total dos fatos.

A população pode colaborar com denúncias pelo WhatsApp do Disque Denúncia: (24) 99280-2952. O sigilo é garantido.

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