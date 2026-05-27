Metalúrgicos da CSN votam proposta de acordo coletivo nesta quarta-feira (dia 27)

Os trabalhadores da CSN vão decidir, nesta quarta-feira (dia 27), se aceitam ou não a proposta apresentada pela empresa para o acordo coletivo 2026.

A proposta foi apresentada em negociação com o Sindicato dos Metalúrgicos do Sul Fluminense, que orienta pela sua rejeição por entender que ela está muito abaixo do que a categoria espera.

“Mais uma vez a CSN demonstra falta de respeito com os trabalhadores ao insistir em uma proposta muito abaixo do esperado pela categoria. O sindicato vai respeitar a decisão democrática dos trabalhadores e levar a proposta para votação, mas nossa orientação é clara: votar não”, afirmou Odair Mariano logo após a negociação.

A votação será realizada das 7h às 17h, de forma on-line, por meio de link ou QR Code disponibilizado pela entidade sindical.

Proposta

ABONO 2025: 2,2310 salários (operacional) pago em 2 parcelas iguais, sendo a 1ª parcela, até 5 dias úteis após a assinatura do ACT e a 2ª parcela em novembro/26.

CARTÃO EXTRA (BANCO DE HORAS): R$900,00 pago em 2 parcelas de R$450,00 (1ª parcela em até 5 dias úteis e a 2ª parcela em novembro/26)

CARTÃO ALIMENTAÇÃO: R$1.135,07

AUXÍLIO CRECHE: R$ 769,20

REAJUSTE SALARIAL:

4,11% para salários até R$5.000,00 + supervisores e técnicos, sendo 2,055% aplicados em maio/26 e 2,055% aplicados em dezembro/26, ambos sobre o salário de abril/26;

1% para salários superiores a R$5.000,00 (exceto supervisores e técnicos) em dezembro/26

MANUTENÇÃO DE TODAS AS CLÁUSULAS ANTERIORES