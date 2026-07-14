Homem é preso com mais de 1,5 kg de maconha em Mendes

Um homem de 38 anos foi preso em flagrante por tráfico de drogas na madrugada desta terça-feira (dia 14), no bairro Água Fria, em Mendes. A ação foi realizada por policiais militares da 4ª Companhia do 10º BPM durante um patrulhamento de rotina.

Segundo a Polícia Militar, a equipe recebeu informações de que o suspeito seria responsável pelo recebimento, armazenamento e transporte de entorpecentes destinados ao tráfico no município. Durante o patrulhamento pela Rua Osmar do Nascimento, os agentes encontraram o homem ao lado de um Fiat Uno preto, aparentando simular um problema mecânico no veículo.

Ao se aproximarem, os policiais localizaram sob o automóvel dois tabletes e uma porção de maconha. Questionado, o suspeito confirmou que a droga seria destinada à venda para quitar dívidas pessoais, de acordo com a PM.

Foram apreendidos dois tabletes e uma porção de maconha, totalizando 1,512 quilo da droga, além de um celular Motorola Moto G53 e R$ 154,90 em dinheiro.

O homem recebeu voz de prisão e foi encaminhado para a 97ª Delegacia de Polícia, onde foi autuado em flagrante por tráfico de drogas. Ele permaneceu preso à disposição da Justiça, enquanto a droga, o celular e o dinheiro ficaram apreendidos. O veículo utilizado por ele permaneceu no pátio da delegacia.

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