Assembleia de Deus realiza Congresso de Missões nesta semana em Volta Redonda

A Catedral das Assembleias de Deus de Volta Redonda Ministério de Madureira (Cadevre) realiza nesta semana o 30º Congresso de Missões. Entre os dias 16 e 20 de julho, a Ilha São João recebe grandes nomes da música gospel como Fernanda Brum, Elaine de Jesus, Samuel Messias e Samuel Mariano, além de preletores como Gilmar Fiuza, Elizeu Rodrigues, Abílio Santana e Josué Brandão. A entrada é de graça.

O tema deste ano é “A ordem é marchar”, baseado em Êxodo 14:15. O Pastor Presidente da Cadevre, Rinaldo Silva Dias, destaca que, além do Congresso, o evento também vai comemorar os 100 anos do Ministério de Madureira. “Vivemos um tempo em que não podemos permanecer parados diante dos desafios. Foi isso que aprendemos nestes 100 anos. Vamos celebrar esta história marcada pelo compromisso com a pregação do Evangelho e pela transformação de vidas”, diz.

A homenagem ao Centenário do Ministério de Madureira será realizada no sábado, dia 18 de julho, às 14h. O momento terá a participação do cantor Zery Magdiel e uma palavra de gratidão e encorajamento ministrada pelo Pr. Elizeu Rodrigues. De quinta a segunda-feira, serão oito cultos, todos transmitidos no canal da Cadevre no YouTube (https://youtube.com/c/ADCadevreOficial) e também no Facebook (https://www.facebook.com/assembleiavr).

Ao todo, a Cadevre mantém e acompanha mais de 400 missionários no Brasil e no exterior. Além de congregações em Volta Redonda, a Cadevre conta com igrejas filiadas em cidades do Sul Fluminense e de São Paulo. Na área social, a instituição mantém o Desafio Jovem Missionário Gunnar Vingren, programa social com foco na recuperação de jovens dependentes químicos, e o Lar do Idoso Ebenézer, uma instituição de longa permanência em Areias (SP).

Confira a programação completa:

Quinta, 16 de julho

18h – Samuel Mariano

Sexta, 17 de julho

18h – Jhenifer Suave e Samuel Messias

Sábado, 18 de julho

14h – Pr. Elizeu Rodrigues e Pr. Zery Magdiel

18h – Pr. Abílio Santana e Elaine de Jesus

Domingo, 19 de julho

9h – Pr. Ângelo Galvão e Fabiano Barcellos

15h – Pr. Eliel Silva e Samuel Eleotério

18h – Pr. Gilmar Fiuza e Fernanda Brum

Segunda, 20 de julho

18h – Pr. Josué Brandão e Sued Silva

Foto: Divulgação/Cadevre