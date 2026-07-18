Após quase um mês de internação, Guto Nader recebe alta hospitalar

O ex-vereador de Barra Mansa e empresário Carlos Augusto Nader, mais conhecido como Guto Nader, recebeu alta hospitalar após permanecer internado por cerca de três semanas em um hospital particular de Volta Redonda. A notícia foi compartilhada neste sábado (dia 18) pela família, por meio das redes sociais, em uma publicação marcada por agradecimentos e pela celebração da recuperação, considerada por eles um “grande milagre”.

Guto foi internado no dia 25 de junho, depois de sofrer um grave acidente em sua propriedade rural, em Pinheiral. Na ocasião, ele foi atingido por um coice de uma vaca e precisou ser hospitalizado em estado grave, chegando a permanecer em coma induzido.

Na mensagem divulgada neste sábado, a esposa, Paula Nader, agradeceu à equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), responsável pelo resgate, e aos médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, nutricionistas, técnicos de enfermagem e demais profissionais que participaram do tratamento.

“Vocês fizeram muito mais do que exercer uma profissão. Vocês foram instrumentos de Deus para que esse milagre acontecesse”, destaca um trecho da publicação.

Paula também agradeceu às milhares de pessoas que enviaram mensagens de apoio e mantiveram correntes de oração durante o período de internação. “Cada oração nos fortaleceu e nos sustentou nessa caminhada”, afirma outro trecho do texto.

Ao final da mensagem, a esposa informou que Guto já está em casa e seguirá o processo de recuperação ao lado da família. “Seguimos agora em casa, celebrando cada conquista, vivendo um dia de cada vez e confiando que Aquele que começou essa boa obra é fiel para completá-la”, conclui a publicação.

Guto Nader tem 60 anos, é empresário, proprietário do Centro de Treinamento João Havelange, em Pinheiral, e teve atuação política na região. Foi vereador de Barra Mansa por dois mandatos e disputou as prefeituras de Barra Mansa e, mais recentemente, de Pinheiral nas eleições de 2024.

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