Carro é atingido por trem em passagem de nível no Centro de Pinheiral; motorista é socorrido por moradores

Um carro de passeio foi atingido por um trem na noite dessa quarta-feira (dia 15), em uma passagem de nível localizada na Praça Teixeira Campos, no Centro de Pinheiral. O veículo era conduzido por um idoso, que foi socorrido após a colisão.

Segundo informações preliminares, moradores que estavam próximos ao local prestaram os primeiros socorros ao motorista até a chegada das equipes de atendimento. Em seguida, ele foi encaminhado para uma unidade de saúde do município. O estado de saúde do condutor não foi divulgado.

Imagens registradas logo após o acidente mostram que a lateral do automóvel ficou bastante danificada devido ao impacto.

Em nota, a MRS Logística, concessionária responsável pela ferrovia, informou que o maquinista acionou imediatamente os freios de emergência ao perceber o veículo atravessando a passagem de nível. No entanto, segundo a empresa, não foi possível evitar a colisão, já que um trem necessita de uma distância muito maior para parar completamente.

A concessionária afirmou ainda que, no momento do acidente, a passagem de nível estava devidamente sinalizada e que o guarda-cancela indicava a aproximação da composição ferroviária. A empresa aproveitou para reforçar a importância do respeito às normas de trânsito nas passagens de nível, orientando motoristas a sempre parar, olhar para os dois lados e escutar antes de atravessar a linha férrea.

Foto: Reprodução/Redes Sociais