Festival transforma Vale do Café em roteiro de música, patrimônio e gastronomia

Entre os dias 22 e 26 de julho, o Vale do Café, no Sul Fluminense, se transforma em um circuito de turismo cultural. Em cinco dias, a 21ª edição do Festival Vale do Café promove onze atrações em fazendas históricas, igrejas, museus, centros culturais e praças, convidando moradores e visitantes a percorrer cidades que preservam parte da história do ciclo do café no estado do Rio de Janeiro. Neste ano, a programação foi concentrada em um único período, permitindo ao público vivenciar a experiência completa do Festival e montar roteiros que combinam música, patrimônio histórico, gastronomia e paisagens do interior fluminense. As apresentações passam por Barra do Piraí, Valença, Vassouras, Paty do Alferes, Engenheiro Paulo de Frontin, Rio das Flores, Volta Redonda e Pinheiral, além do distrito de Conservatória.

A apresentação oficial do evento aconteceu na sede de um dos patrocinadores do Festival, a Fecomércio (Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo), no bairro Flamengo. Participaram do lançamento Roberta Kelab, CO da Backstage e diretora de produção do Festival Vale do Café; Lucas Alves, secretário de Estado de Turismo do Rio de Janeiro; Marcelo Fiorini, diretor de Produtos e Atendimento do Sebrae; Wanderson Faria, assessor especial da Setur-RJ e coordenador das ações do turismo no Vale do Café; e Antonio Florencio de Queiroz Junior, presidente do Sistema Fecomércio RJ.

Para Lucas Alves, o objetivo da secretaria é fomentar o turismo na região Sul Fluminense durante o ano todo, garantindo que o festival é uma peça essencial para movimentar a economia local.

“Queremos receber turistas ao longo de todo o ano. Esperamos que seja mais uma edição de sucesso, e que o festival continue contando com a secretaria de turismo para crescer cada vez mais”, afirmou o secretário.

A união entre o fomento econômico e a valorização da identidade local é um dos grandes pilares do evento, afirmou Antônio Queirós. O presidente da Fecomércio destacou o papel estratégico do Festival no desenvolvimento da região e na valorização histórica da região.

“O Festival Vale do Café mostra que investir em cultura é também investir no desenvolvimento. Ao reunir música, patrimônio histórico, gastronomia e turismo, o evento fortalece a economia regional, valoriza a identidade do Vale do Café e amplia as oportunidades para moradores, produtores e empreendedores locais”, ressaltou o presidente da Fecomércio.

Marcelo Fiorini ressaltou a importância do festival para os pequenos produtores locais de cachaça, café e queijos artesanais, além do crescimento no fluxo de turistas nos setores de hotéis e comércio. Para o diretor de Produtos e Atendimento do Sebrae, é um orgulho apoiar iniciativas que transformam a cultura em motor de desenvolvimento.

A principal novidade da edição é a entrada do Museu de Vassouras no circuito do Festival. Pela primeira vez, o espaço recebe um concerto, marcado para a sexta-feira (24), com entrada gratuita. Instalado no centro histórico da cidade, o museu preserva acervos ligados à formação econômica, social e cultural da região e amplia a ocupação de espaços dedicados à memória do Vale do Café.

Outro destaque deste ano será o cortejo de tradições. Historicamente forte em Vassouras, o cortejo acontecerá no sábado, dia 25, reunindo diversos grupos, entre eles: Caninha Verde, Jongo, Maculelê, Folia de Reis e Capoeira. As atrações ocuparão as ruas com música, dança, ancestralidade, tradição e manifestações populares, além de outras expressões que representam a riqueza, a diversidade e a memória cultural da cidade. A concentração terá início às 18h, nas proximidades do Memorial Manoel Congo, localizado na Rua Manuel Rodrigues da Silva.

No evento de lançamento da edição deste ano, foi anunciado que a agenda musical irá trazer artistas de nomes reconhecidos no instrumental brasileiro, entre eles Bebê Kramer, Marcelo Caldi, Choro Nota Dez, A Arte do Choro e Bossa Delas, espetáculo formado por Daniela Spielmann, Sheila Zagury, Silvana Agla e Mila Schiavo.

Durante a abertura, Roberta Kelab falou sobre a importância de manter o festival como um marco cultural e educativo da região, ressaltando o envolvimento de jovens, artistas e parceiros ao longo de 21 edições, além de reforçar a relevância histórica do Vale do Café e das fazendas participantes.

“Somos um dos eventos mais duradouros do estado na área cultural e celebramos a resistência da cultura e o poder transformador da arte. Desde a primeira edição, oferecemos cursos gratuitos de música para mais de 4.500 jovens e adultos de baixa renda, com bolsas que incluíam hospedagem e alimentação. O Festival também contribui para o crescimento econômico da região, impulsionando o turismo e valorizando o território. É a prova de que a cultura pode gerar resultados duradouros e sustentáveis quando colocada no centro das estratégias de transformação”, destacou a diretora de produção do evento.

O Festival Vale do Café é um projeto da Backstage Produções. Em sua 21ª edição, conta com o apoio da Secretaria Estadual de Turismo, a parceria cultural do Sesc e Sicomercios, parceria de mídia do grupo VamOOH!, BandNews Tv Rio Sul.

Serviço:

22 de julho (quarta-feira): 20h – Igreja Nossa Senhora de Santana – Barra do Piraí

20h – Igreja Nossa Senhora de Santana – Barra do Piraí 23 de julho (quinta-feira): 20h – Catedral Nossa Senhora da Glória – Valença (gratuito)

20h – Catedral Nossa Senhora da Glória – Valença (gratuito) 24 de julho (sexta-feira): 14h30 – Fazenda Florença – Conservatória – Choro Nota Dez • 19h – Museu de Vassouras – Vassouras (gratuito)

14h30 – Fazenda Florença – Conservatória – Choro Nota Dez • 19h – Museu de Vassouras – Vassouras (gratuito) 25 de julho (sábado): 11h – Fazenda Monte Alegre – Paty do Alferes – Bebê Kramer Trio • 16h – Fazenda Palmas – Engenheiro Paulo de Frontin – Marcelo Caldi Trio • 18h – Centro Cultural Rio das Flores (gratuito) • 18h – Cortejo de jongo – Memorial Manoel Congo – Rua Manuel Rodrigues da Silva

11h – Fazenda Monte Alegre – Paty do Alferes – Bebê Kramer Trio • 16h – Fazenda Palmas – Engenheiro Paulo de Frontin – Marcelo Caldi Trio • 18h – Centro Cultural Rio das Flores (gratuito) • 18h – Cortejo de jongo – Memorial Manoel Congo – Rua Manuel Rodrigues da Silva 26 de julho (domingo): 11h – Casarão UniFOA da Fazenda Três Poços – Volta Redonda – A Arte do Choro • 15h – Praça Teixeira Campos – Pinheiral (gratuito) • 16h – Fazenda Ponte Alta – Barra do Piraí – A Bossa Delas

Mais informações e ingressos: https://festivalvaledocafe.com.br/