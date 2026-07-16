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Tentativa de invasão a área pública é coibida pela Prefeitura de Porto Real

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FOLHA DO ACO
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A Prefeitura de Porto Real realizou, na manhã do último dia 13, a  retirada de uma cerca instalada irregularmente em um terreno público  localizado na Rua Rio de Janeiro, no bairro São José. De acordo com a  apuração, a estrutura foi colocada durante a madrugada, em uma tentativa de demarcar e ocupar indevidamente a área.

A ação contou com a atuação integrada das Secretarias de Obras e Serviços Públicos, Ordem Pública (Guarda Civil Municipal) e Comunicação e Transparência. Até o momento, o  responsável pela invasão não foi identificado e o município segue monitorando o local para impedir novas ocupações.

A Prefeitura reforça que a invasão e a apropriação de patrimônios públicos configuram crime, conforme o artigo 161 do Código Penal 
Brasileiro (Decreto-Lei nº 2.848/1940). O dispositivo prevê pena de  detenção de um a seis meses e multa para quem suprimir ou deslocar  marcos ou outros sinais divisórios com o objetivo de se apropriar de imóvel alheio, além de punir condutas relacionadas ao esbulho 
possessório. O município continuará fiscalizando as áreas públicas e  adotará todas as medidas administrativas e legais cabíveis para  preservar o patrimônio público.

Foto: Alexandre AJ

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