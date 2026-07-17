Urgente: Mulheres são mortas a tiros em Resende; polícia investiga o caso

Duas mulheres foram mortas a tiros na manhã desta sexta-feira (dia 17) no bairro Novo Surubi, em Resende. O crime aconteceu na Praça da Torre e a ocorrência está sendo investigada.

Segundo as informações da Polícia Militar, equipes foram acionadas por volta das 8h40 para verificar uma ocorrência de homicídio. Ao chegarem ao local, os policiais encontraram as duas vítimas já sem vida, ambas atingidas por diversos disparos de arma de fogo.

A área foi isolada para a realização da perícia, que foi solicitada à 89ª Delegacia de Polícia. As circunstâncias do crime, bem como a autoria e a motivação dos assassinatos, ainda são desconhecidas.