Carro pega fogo na Dutra e provoca congestionamento em Itatiaia

Um carro de passeio pegou fogo na manhã desta quinta-feira (dia 16) na Rodovia Presidente Dutra, em Itatiaia. O incêndio ocorreu na altura do km 318.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), equipes foram deslocadas para atender à ocorrência mas, até o momento, não há informações sobre as causas do incêndio nem se houve vítimas.

Por conta do incidente, o trânsito está intenso na pista sentido Rio de Janeiro, com cerca de quatro quilômetros de congestionamento entre os quilômetros 321 e 317 da rodovia.

A PRF orienta os motoristas a redobrarem a atenção ao trafegar pelo trecho.

Foto: Reprodução/Redes Sociais