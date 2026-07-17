Deam-VR: Trio investigado por extorsão sexual e lavagem de dinheiro é preso

Uma operação conjunta das polícias civis do Rio de Janeiro e do Distrito Federal cumpriu, na manhã desta sexta-feira (dia 17), três mandados de prisão preventiva contra investigados por organização criminosa, extorsão e lavagem de dinheiro. Os suspeitos – duas mulheres, mãe e filha, de 48 e 25 anos, e um homem de 32 anos – são moradores de Valença e foram levados para a Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam) de Volta Redonda.

A ação foi coordenada pelas delegadas Juliana Montes (PCERJ) e Thalita Borin Nóbrega (PCDF) e teve como objetivo desarticular a quadrilha.

De acordo com as investigações, o grupo utilizava a internet para atrair vítimas para a troca de imagens íntimas. Em seguida, os investigados passavam a ameaçar as vítimas, exigindo depósitos em contas bancárias de terceiros para impedir a divulgação do conteúdo.

Após o cumprimento dos mandados, os três investigados foram transferidos para o sistema prisional, onde permanecem à disposição da Justiça.

As investigações continuam para identificar outros possíveis integrantes do grupo e rastrear a movimentação financeira ligada aos crimes.