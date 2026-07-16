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Morre no hospital motorista atingido por trem em passagem de nível em Pinheiral

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FOLHA DO ACO
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O motorista de 56 anos que ficou gravemente ferido após ter o carro atingido por um trem na noite de quarta-feira (dia 15), em Pinheiral, morreu no Pronto-Socorro Municipal. A colisão aconteceu em uma passagem de nível nas proximidades da Praça Teixeira Campos, na região central da cidade. A vítima chegou a ser retirada do veículo por uma equipe do Samu e encaminhada ao hospital, mas não resistiu aos ferimentos.

Segundo a Polícia Militar, o vigilante responsável pela passagem em nível informou que acionou a sirene da guarita e utilizou um bastão luminoso para alertar sobre a aproximação da composição, porém o motorista não parou o veículo antes de cruzar a linha férrea.

Em nota, a MRS Logística, concessionária responsável pela ferrovia, afirmou que o maquinista acionou imediatamente os freios de emergência ao perceber a manobra, mas, devido ao peso e à distância necessária para a frenagem de um trem, não foi possível evitar a colisão.

A MRS lamentou o ocorrido e reforçou a importância de os motoristas respeitarem a sinalização nas passagens de nível.

O caso foi registrado na Delegacia de Pinheiral, que investiga as circunstâncias do acidente.

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