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Motorista passa mal, perde o controle do carro e bate em viatura da PM em Barra Mansa

Por
FOLHA DO ACO
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Um motorista de 63 anos bateu o carro contra uma viatura da Polícia Militar na noite da quinta-feira (dia 16), no bairro Vila Nova, em Barra Mansa. O acidente aconteceu na Rua Major José Bento e, felizmente, ninguém ficou ferido.

Segundo a Polícia Militar, a viatura estava estacionada em frente à sede da unidade após o fim do turno de serviço. Os policiais ouviram o barulho da batida e, ao saírem para verificar o que havia acontecido, encontraram o carro atingindo a traseira do veículo oficial.

O motorista contou que voltava do trabalho e havia usado um colírio por orientação médica. Durante o trajeto, ele começou a sentir muito sono e afirmou ter sofrido um “apagão” instantes antes da colisão.

Ainda de acordo com a PM, o condutor assumiu a responsabilidade pelos danos causados, o que dispensou a realização de perícia no local. Após o registro da ocorrência, ele providenciou a retirada do veículo.

Foto: Divulgação/Polícia Militar

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