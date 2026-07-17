Foragido por roubo e homicídio em Santa Catarina é preso pela PRF durante fiscalização na Dutra, em Piraí

Um homem de 37 anos, que estava foragido da Justiça de Santa Catarina, foi preso na noite da quinta-feira (dia 16) durante uma fiscalização da Polícia Rodoviária Federal (PRF) na Rodovia Presidente Dutra, em Piraí.

A abordagem aconteceu por volta das 21h30, na altura do km 260 da rodovia, no sentido Rio de Janeiro. Segundo a PRF, policiais da 7ª Delegacia realizavam policiamento ostensivo quando abordaram um BMW X1 com placas de Rio Negrinho (SC).

Durante a fiscalização, o motorista informou que não portava documentos de identificação e disse que não se lembrava da numeração de nenhum documento pessoal. Após consultas aos sistemas de segurança pública, os agentes confirmaram a identidade do condutor e constataram a existência de um mandado de prisão definitiva em aberto contra ele.

De acordo com a PRF, a ordem judicial foi expedida em 27 de maio de 2026 pela Vara Criminal da Comarca de São Bento do Sul, em Santa Catarina, após condenação com trânsito em julgado pelos crimes de roubo, homicídio e desacato. O mandado tem validade até maio de 2038.

Ainda segundo os policiais, ao ser informado sobre a ordem de prisão, o homem afirmou que tinha conhecimento do mandado.

O preso foi encaminhado para a 94ª Delegacia de Polícia, em Piraí, onde foi registrado o cumprimento do mandado de prisão e adotadas as demais providências legais.

Foto: Divulgação