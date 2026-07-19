Tande Vieira inaugura quarta base descentralizada do SAMU em Visconde de Mauá e reforça atendimento de urgência com aplicativo 192 Fácil

A Prefeitura de Resende inaugurou, na sexta-feira (dia 17), a quarta base descentralizada do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), em Visconde de Mauá. A nova unidade representa um importante avanço na assistência de urgência e emergência para moradores da região serrana e também para os milhares de turistas que visitam o distrito ao longo do ano.

Durante a cerimônia, o prefeito Tande Vieira destacou que a entrega concretiza um projeto iniciado em 2018, quando atuava como secretário municipal de Saúde na gestão do então prefeito Diogo Balieiro.

“Esse é um sonho que começou lá atrás e que, depois de muitos desafios e etapas vencidas, hoje se torna realidade. Administrar é superar obstáculos todos os dias, e momentos como esse têm um significado ainda maior, porque vemos um projeto sair do papel para salvar vidas”, destacou o prefeito.

A nova base garante mais rapidez no atendimento às ocorrências em uma região distante do centro da cidade, reduzindo o tempo de resposta das equipes e oferecendo mais segurança para a população e para os visitantes de Visconde de Mauá.

Tande Vieira também agradeceu o empenho de todos que contribuíram para a implantação da unidade, entre eles o prefeito de Itatiaia, Kaio Márcio, vereador Nelsinho Diniz, autor da indicação, além das equipes da Secretaria Municipal de Saúde e do SAMU.

A cerimônia de inauguração contou com a presença do prefeito de Itatiaia, Kaio Márcio, de moradores e de autoridades da região.

Tecnologia amplia o acesso ao serviço

Além da nova base, a Prefeitura reforça outra importante inovação no atendimento de urgência: o aplicativo 192 Fácil, que já está disponível gratuitamente para moradores de Resende e dos demais municípios atendidos pela Central do SAMU Médio Paraíba.

O aplicativo permite que o usuário solicite atendimento utilizando apenas conexão com internet, por Wi-Fi ou dados móveis, sendo uma alternativa importante para locais onde há dificuldade para realizar ligações telefônicas.

Após o cadastro, o pedido de socorro é enviado diretamente para a Central de Regulação do SAMU, onde um profissional médico avalia a ocorrência e orienta o usuário em tempo real até a chegada da equipe, quando necessário.

O 192 Fácil está disponível gratuitamente para celulares Android e iOS. Basta baixar o aplicativo, realizar o cadastro com as informações corretas e solicitar atendimento em poucos cliques. O telefone 192 continua funcionando normalmente, 24 horas por dia, para atendimento às emergências.

Com a inauguração da nova base e a disponibilização de novas ferramentas de acesso ao serviço, a Prefeitura de Resende segue investindo na ampliação da rede de urgência e emergência, garantindo mais agilidade, eficiência e segurança no atendimento à população.