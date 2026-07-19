Ônibus é destruído por incêndio na Dutra em Itatiaia

Um ônibus foi completamente destruído por um incêndio na madrugada deste domingo (dia 19), na Rodovia Presidente Dutra, em Itatiaia. O caso aconteceu por volta das 4h, na altura do km 329 da rodovia, no sentido Rio de Janeiro.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), equipes foram acionadas após a informação de que o veículo havia pegado fogo. Policiais rodoviários federais e militares do Corpo de Bombeiros seguiram até o local, mas as chamas já haviam consumido totalmente o ônibus.

Apesar dos danos materiais, ninguém ficou ferido. As causas do incêndio não foram informadas.

Foto: Divulgação/PRF