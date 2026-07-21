Ação integrada entre PRF e Guarda Municipal recupera carro furtado e prende motorista em Volta Redonda

Uma ação integrada entre a Polícia Rodoviária Federal (PRF) e a Guarda Civil Municipal de Volta Redonda (GCMVR) resultou na recuperação de um veículo furtado e na prisão de um homem de 31 anos, na tarde de segunda-feira (dia 20), no bairro Aterrado.

De acordo com a PRF, a equipe do Grupo de Patrulhamento Tático (GPT) da 7ª Delegacia recebeu informações de que um veículo Kia Cerato prata, com placas de Nova Iguaçu, apresentava suspeita de clonagem e estaria circulando pela região de Volta Redonda. Diante da denúncia, os policiais solicitaram apoio da Guarda Municipal para tentar localizar o automóvel.

Por volta das 16h40, agentes da GCMVR encontraram e abordaram o veículo no bairro Aterrado, acionando a PRF para realizar a identificação veicular.

No carro estavam três ocupantes: o motorista, de 31 anos, e dois passageiros, de 27 e 33 anos. Durante uma inspeção minuciosa, os policiais constataram que os elementos de identificação do veículo haviam sido adulterados, confirmando que se tratava de um automóvel clonado.

Segundo a PRF, o veículo original, de mesma marca, modelo e cor, é licenciado no município do Rio de Janeiro e possui registro de furto desde 10 de abril de 2025, em ocorrência registrada na Delegacia de Campo Grande.

Ao ser questionado sobre a origem do carro, o motorista afirmou que adquiriu o veículo por meio de uma negociação com um amigo de Barra Mansa. Segundo ele, entregou um Citroën C4 Pallas, uma motocicleta Honda CB 300 e ainda realizou um pagamento de R$ 3 mil via Pix. No entanto, o homem não apresentou qualquer comprovante da transação.

Diante dos fatos, o condutor recebeu voz de prisão e foi encaminhado à 93ª Delegacia de Polícia de Volta Redonda, onde a ocorrência foi registrada para a recuperação do veículo furtado e adoção das demais medidas legais.

Foto: Divulgação/PRF