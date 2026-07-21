Polícia Militar apreende drogas e lança-perfume em imóvel abandonado no Bracuí, em Angra dos Reis

Policiais militares do 33º BPM apreenderam uma quantidade de drogas e entorpecentes sintéticos na noite de segunda-feira (dia 20), em um imóvel abandonado na localidade conhecida como Casinhas do Bracuí, em Angra dos Reis. Ninguém foi preso.

A ação ocorreu durante patrulhamento na Avenida do Marlin, como parte das operações de repressão ao tráfico de drogas. Segundo a Polícia Militar, a equipe recebeu informações de inteligência indicando que integrantes de determinada facção criminosa estariam utilizando uma residência na região para armazenar entorpecentes.

Ao chegar ao endereço, os policiais constataram que o imóvel estava em aparente estado de abandono. Durante as buscas, foi encontrada uma sacola plástica contendo drogas já embaladas e prontas para comercialização.

Foram apreendidos 24 papelotes de maconha, quatro frascos de lança-perfume com a inscrição “Faz o Corre da Maçã” e dois frascos de loló.

Apesar das buscas realizadas nas proximidades, nenhum suspeito foi localizado ou preso.

Todo o material apreendido foi encaminhado para a 166ª Delegacia de Polícia (Angra dos Reis), onde o caso foi registrado.

Foto: Divulgação