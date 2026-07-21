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PRF prende caminhoneiro com mandado de prisão por dívida de pensão alimentícia em Piraí

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FOLHA DO ACO
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A Polícia Rodoviária Federal (PRF) prendeu um caminhoneiro de 54 anos que possuía um mandado de prisão em aberto por dívida de pensão alimentícia. A abordagem ocorreu por volta das 20h de segunda-feira (dia 20), no km 234 da Rodovia Presidente Dutra, em Piraí.

Segundo a PRF, uma equipe da 7ª Delegacia abordou um caminhão Mercedes-Benz 709, com placas de Barra Mansa. Durante a fiscalização, os agentes consultaram os dados do motorista e constataram a existência de um mandado de prisão expedido em 17 de julho de 2023 pela 5ª Vara de Família da Capital do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro.

O mandado, válido até 17 de julho de 2028, foi expedido em razão do não pagamento de pensão alimentícia.

Diante da constatação, os policiais deram cumprimento ao mandado de prisão e encaminharam o homem à 94ª Delegacia de Polícia de Piraí, onde a ocorrência foi registrada para as providências legais.

Ainda de acordo com a PRF, o caminhão não apresentava qualquer restrição e foi entregue ao proprietário.

Foto: Divulgação/PRF

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