Denúncia leva à apreensão de drogas escondidas em cemitério de Mendes

Uma denúncia anônima resultou na apreensão de drogas escondidas no Cemitério Municipal de Mendes, na noite de terça-feira (dia 21). Nenhum suspeito foi preso durante a ação da Polícia Militar.

Segundo o 10º BPM, equipes da 4ª Companhia foram informadas de que dois homens haviam entrado no cemitério, localizado na Rua Aurélio Gonçalves, no bairro Bela Vista. De acordo com a corporação, o local é frequentemente utilizado por traficantes para esconder entorpecentes.

Os policiais realizaram uma varredura em toda a área, mas os suspeitos não foram localizados. Durante as buscas, os agentes encontraram, atrás de uma capela e próximo a engradados de cerveja, 19 invólucros de maconha do tipo skank e 23 pinos de cocaína.

Todo o material foi apreendido e encaminhado para a 97ª Delegacia de Polícia de Mendes, onde a ocorrência foi registrada.

A Polícia Civil investigará a origem das drogas e tentará identificar os responsáveis pelo material.

Foto: Divulgação