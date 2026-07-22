Polícia Militar apreende drogas escondidas em terreno baldio em Barra do Piraí

Uma denúncia de tráfico de drogas levou policiais militares do 10º BPM à apreensão de uma grande quantidade de entorpecentes na noite de terça-feira (dia 21), no bairro Belvedere, em Barra do Piraí. Nenhum suspeito foi preso durante a ação.

De acordo com a Polícia Militar, a equipe do Grupamento de Ações Táticas (GAT) recebeu informações de que um homem estaria comercializando drogas em frente a um bar, na Rua Luís Camerano, e teria escondido uma sacola com entorpecentes em um terreno baldio localizado em frente ao estabelecimento.

Os policiais seguiram até o endereço indicado, mas o suspeito não foi encontrado. Durante buscas no terreno, os agentes localizaram duas sacolas escondidas sob um amontoado de telhas.

No local, foram apreendidas 120 pedras de crack, 33 pinos de cocaína e 29 sacolés de maconha.

Todo o material foi encaminhado para a 88ª Delegacia de Polícia, onde a ocorrência foi registrada. A Polícia Civil dará continuidade às investigações para identificar e localizar o responsável pelo material apreendido.

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