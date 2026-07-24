“Continua desaparecida”: Marido renova apelo para localizar mulher em Resende

A angústia da família de Ana Luiza Silveira Fernandes, de 29 anos, continua. Quatro dias após o desaparecimento, a moradora do bairro Barra II, em Resende, ainda não foi localizada e a Polícia Civil segue investigando o caso.

Ana Luiza, que trabalha como atendente de uma loja de conveniência, foi vista pela última vez na manhã de segunda-feira (dia 20), quando saiu de casa por volta das 7h. Desde então, não fez mais contato com familiares ou amigos.

Ao jornal Folha do Aço, o marido, Rosiclaudo Medeiros de Oliveira, o Kaká, informou nesta sexta-feira (dia 24) que a situação permanece a mesma. “Ela continua desaparecida. Não tivemos mais nenhuma notícia sobre o paradeiro dela. A polícia continua procurando”, afirmou.

Segundo ele, até o momento, nenhuma informação concreta chegou à família. “Não apareceu, nem tivemos notícias. A gente acredita que alguém possa estar ameaçando ela”, disse.

O marido contou que, na noite anterior ao desaparecimento, Ana Luiza havia informado que sairia cedo para resolver um compromisso. Como trabalhava durante a madrugada, ele não estava em casa quando ela saiu. O filho do casal, de 14 anos, também não percebeu a saída da mãe, pois ainda dormia.

Ainda de acordo com a família, Ana Luiza enfrentava um quadro de ansiedade. Ao retornar para casa por volta do meio-dia, o marido percebeu que ela não havia voltado e iniciou as buscas.

Quem tiver qualquer informação que possa ajudar a localizar Ana Luiza pode entrar em contato com a Polícia Civil, pelo telefone 197, com a Polícia Militar, pelo 190, ou diretamente com a família através do número (24) 99856-1053.

Foto: Divulgação