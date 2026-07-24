Atenção, motoristas: Rua Duque de Caxias será interditada neste domingo em Barra Mansa

A Prefeitura de Barra Mansa, por meio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, informa que no próximo domingo (dia 26), a Rua Duque de Caxias, nas proximidades do Jardim das Preguiças, ficará totalmente interditada, das 6h às 18h, para a realização de serviços preventivos de manutenção da arborização urbana.

A ação contará com o apoio de um caminhão-guindaste para a execução da limpeza das palmeiras, com a retirada de galhos e folhas secas, além da remoção de duas árvores secas que apresentam risco de queda.

A intervenção tem como objetivo garantir a segurança da população, prevenindo acidentes e preservando a arborização do município.

Durante a execução dos trabalhos, o trânsito permanecerá totalmente interrompido no trecho. A Prefeitura orienta os motoristas a utilizarem rotas alternativas e agradece a compreensão da população pelos transtornos temporários.

As intervenções são fundamentais para preservar a segurança da população e valorizar um dos principais pontos turísticos do município.

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