Em live realizada pelo prefeito Samuca Silva (PSC) no início da noite desta quarta-feira (dia 29), Kelly Ermida, filha do artesão Eduardo Ermida, conhecido como Dadinho do presépio, apelou para que a população se cuide e proteja seus entes queridos da Covid-19, doença que vitimou seu pai, figura com reconhecido trabalho social na cidade.

Segundo Kelly, seu pai, que pertencia ao grupo de risco por ter 73 anos, conseguiu ficar em casa apenas no começo da pandemia e que passado alguns meses, “foi difícil de segurá-lo”. “Depois, por mais que a gente ficasse no pé dele, ele fugia”, relatou Kelly.

Kelly também criticou as diversas atitudes que vem presenciando na cidade, de pessoas lotando as ruas e saindo sem necessidade. Ela afirmou que a população vem confundindo a abertura do comércio com o “desaparecimento do vírus”.

Ao ser indagada a respeito das aglomerações vistas na Praça da Colina e em boates, Kelly foi enfática ao afirmar que “parece que as pessoas querem sentir na carne a dor que minha família está sentindo”.