A Polícia Civil de Barra do Piraí deflagrou, na manhã desta quarta-feira (dia 27), a maior operação já vista na cidade contra suspeitos de homicídios. Foram expedidos 16 mandados de prisão e dois de busca e apreensão de adolescentes infratores, que estão sendo cumpridos, além de Barra do Piraí, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, e em Senador Camará, no Rio. Até o momento nove prisões já foram feitas.

A operação “Barra do Piraí contra o crime” mobiliza agentes da delegacia local e de todas as delegacias do 5º Departamento de Polícia de Área, além da Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense, Polícia Militar e Guarda Municipal de Barra do Piraí. Ao todo, são mais de 50 policiais e 20 viaturas mobilizados.

O delegado titular de Barra do Piraí, Rodolfo Atala, revelou que, no final do ano passado, instalou uma força-tarefa a fim de identificar e prender os criminosos que tiram o sossego da população. De acordo com ele, os suspeitos integram organizações criminosas que disputam territórios e são investigados por diversos homicídios e tentativa de homicídios.

Em uma das investigações foi constatado que uma determinada organização criminosa enviou criminosos da Baixada Fluminense a Barra do Piraí para matar um rival. Os bandidos foram até a cidade, se hospedaram em um hotel, cometeram o crime e retornaram à Baixada.