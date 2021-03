Com gol do prata da casa Caio Vitor, o Volta Redonda venceu o Macaé por 1 a 0 e se mantém na liderança do Campeonato Carioca. Na próxima rodada, o Voltaço irá visitar o Resende. O clássico do Sul Fluminense será na terça-feira (dia 23), às 15h30, no estádio do Trabalhador.

O jogo

Passando a maior parte do primeiro tempo no campo adversário, o Volta Redonda tocava bola para tentar furar a defesa adversária e conseguiu criar a primeira boa chance aos dez minutos. Gabriel Pereira deu um lindo lançamento para Caio Vitor, que cruzou para Luciano Naninho. O camisa 10 dominou a bola, driblou o marcador e bateu com muito perigo.

O Esquadrão de Aço seguiu em busca do gol e chegou mais três vezes. Duas em chutes da entrada da área, com Alef Manga e Bruno Barra, e uma após boa triangulação no ataque, que Alef Manga bateu para defesa de Milton Raphael.

Por sua vez, os visitantes só conseguiram criar uma chance de gol durante o primeiro tempo, mas pararam em Andrey Ventura, que fez grande defesa em chute da entrada da área.

A pressão do Volta Redonda continuou na volta do intervalo e, por muito pouco, não abriu o placar aos seis minutos. Oliveira descolou um lindo passe para Luciano Naninho, que, de calcanhar, encontrou Alef Manga. O camisa 11 invadiu a área e mandou um chutaço na trave.

De tanto insistir, o gol tricolor saiu aos 21 minutos. Oliveira chegou ao fundo e cruzou na medida para Caio Vitor, que de primeira, mandou para o fundo das redes.

O Voltaço seguiu pressionando e o segundo quase saiu na sequência. Luciano Naninho lançou Alef Manga, que bateu de cobertura e a bola saiu rente ao travessão.