Há um ano, o Grupo ICC (Instituto do Câncer do Ceará) assumiu a administração do antigo Hospital da CSN, em Volta Redonda, o rebatizando como Hospital Santa Cecília. Para celebrar a data, o Hospital organizou uma programação interna com os colaboradores, restrita e reduzida por conta da pandemia.

A Diretora do Hospital, Júlia Vieira, fez um balanço sobre os primeiros 365 dias do hospital. Segundo ela, o grande desafio do grupo foi assumir o Hospital, em meio a uma pandemia. “Nós chegamos já trabalhando e não tivemos o tempo necessário para nos apresentarmos a cidade e a população. Por isso, nosso grande desafio foi conquistar a confiança da população. Felizmente, com diálogo e transparência, as pessoas conseguiram entender o trabalho do grupo e a nossa vontade de dar certo”, afirma.

Para conseguir atingir os resultados, ela explica que foi indispensável a parceria com o corpo clínico e com os colaboradores. “Entendemos desde o princípio que seria fundamental garantir aos profissionais a melhor qualidade do trabalho e segurança. Por isso, além de assegurar a empregabilidade, aumentamos o nosso quadro com a reativação de vários serviços e empregamos atualmente mais de 600 funcionários e mais de 250 médicos”, afirmou.

O Hospital citou também diversos investimentos que foram feitos nos últimos meses, incluindo reformas e aquisição de equipamentos como: mamógrafo Fujifilm Amulet Innovality; microscópio Carl Zeiss Tivato 700 de última geração; aparelho de ultrassom, Sistema de Gestão Tasy – Philips Healthcare, Broncoscópio Karl Storz, CR (Digitalizador) Carestream.

Em 365 dias, foram mais de 100 mil consultas, 3 mil cirurgias, 60 mil atendimentos em P.A, 500 partos, 6 mil internações, e mais de 2 mil atendimentos SUS.

Retorno da imagem de Santa Cecília

Um momento religioso marcou a singela comemoração do aniversário do hospital: o retorno da imagem de Santa Cecília. Nos primeiros dias da nova administração, um morador, vizinho ao Hospital, procurou a direção e contou que, há anos, existia uma capela e nela ficava uma imagem de Santa Cecília. E reivindicou a possibilidade de não só a capela, como a imagem retornar para o local.

A imagem tinha sido devolvida pra igreja Santa Cecília, que fica no mesmo bairro.

Após tratativas, a nova administração reconstruiu a capelinha e a imagem voltou ao lugar de origem. O Padre Silvio Rafael Juliano e o Bispo D. Luiz Henrique da Silva Brito benzeram a imagem e os participantes que acompanharam.

Cápsula do tempo

Na próxima segunda, dia 7, dia Nacional da Liberdade da Imprensa, os colaboradores do Hospital Santa Cecília vão depositar numa cápsula, mensagens e registros de como imaginam o Hospital daqui a 20 anos, a cápsula do tempo será enterrada nas proximidades do hospital, num jardim, próximo de onde há um ano na inauguração uma árvore foi plantada.