O Corpo de Bombeiros encerrou na noite desta quarta-feira (dia 8), as buscas pelo empresário Leonardo Machado de Andrade, de 50 anos. Ele está desaparecido desde o último dia 22 de agosto, quando saiu de barco para ver o pôr do sol ao lado ex-mulher,Cristiane Nogueira da Silva, de 48 anos.

De acordo com a corporação, as buscas só serão retomadas se alguma nova informação surgir sobre o paradeiro da embarcação ou do Leonardo. Apesar disso, o titular da delegacia de Angra dos Reis, Vilson de Almeida, afirma que as investigações continuam e que a possibilidade de um naufrágio ganhou ainda mais força, já que o corpo de Cristiane, segundo o laudo do Instituto Médico Legal (IML), não apresentou nenhum sinal de violência.

Dias após o desaparecimento, pescadores encontraram uma janela usada pela embarcação em que o casal estava. Na semana passada, uma boia foi encontrada na região da Restinga de Marambaia. A Polícia Civil acredita que o objeto seja do barco.

Com informações do jornal O Dia