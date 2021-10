Funcionários públicos da Prefeitura de Volta Redonda lotados no Hospital São João Batista não receberam nesta quinta-feira (dia 7), como previsto, a primeira parcela do 13º salário. De acordo com o vice-prefeito e diretor-geral da unidade, Sebastião Faria, um “problema técnico” na Caixa Econômica Federal impediu que o dinheiro fosse disponibilizado na conta dos servidores.

De acordo com Faria, o contratempo foi solucionado por volta de 21h de ontem e ainda nesta sexta-feira (dia 8) o dinheiro estará liberado na conta dos trabalhadores.

Os 50% do 13º salário começou a ser pago pela Prefeitura no final do mês passado para os aposentados, pensionistas, e para os profissionais da Rede Municipal de Educação – para esses últimos, foram utilizados recursos do Fundeb. No total foram pagos cerca de R$ 12,9 milhões na conclusão do pagamento desta primeira parcela.

Foto: arquivo