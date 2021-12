A umidade do solo provocada pelas chuvas dos últimos dias já começa a causar prejuízos em Barra Mansa. Na noite desta quarta-feira (dia 29), a Defesa Civil do município foi acionada pelo CESP (Centro Estratégico de Segurança Pública) e o Corpo de Bombeiros para atender a uma ocorrência na Rua Doutor Ernesto Duarte da Silveira, na altura do número 556, na Vila Coringa. No local, houve um deslizamento de terra, com a queda do muro de uma garagem. Os escombros atingiram quatro veículos e duas motocicletas e bloquearam parte da via pública. Não houve feridos.

Ainda à noite, agentes do órgão estiveram no local a fim de avaliar preliminarmente a situação. Como a garagem teve sua estrutura comprometida, a área foi isolada. Para evitar acidentes, a própria Defesa Civil procedeu a retirada dos escombros da rua. Pela manhã, os agentes retornaram ao local visando à realização de perícia técnica do imóvel e do restante do muro. Felizmente, o deslizamento de terra não afetou a estrutura da residência. De acordo com o coordenador da Defesa Civil, João Vitor da Silva Ramos, os proprietários foram orientados a colocarem uma lona sobre a encosta com a finalidade de impedir novas infiltrações de águas das chuvas no solo.

Em seguida a Defesa Civil prosseguiu até a Vila dos Remédios, no distrito de Floriano, para verificar as condições da ponte existente no local. No último dia 16, as fortes chuvas que caíram no município comprometeram a estrutura da ponte, que está com o trânsito de veículos leves funcionando em meia pista. Já o trânsito de veículos pesados está terminantemente proibido. Os agentes do órgão avaliaram que a situação se manteve inalterada. A Prefeitura mantém uma patrulha da Guarda Municipal no local e aguarda ajuda financeira do Governo do Estado para resolver o problema.

Na estrada que liga os distritos de Rialto e Floriano foram registradas quedas de árvores. Por se tratar de vias vicinais, a Secretaria de Desenvolvimento Rural providenciou as ações de desobstruções.

VIRADA DE ANO NOVO – A previsão climática aponta chuvas pelos próximos dias, inclusive na noite da virada o ano novo. Assim, a Defesa Civil alerta que toda ocorrência de urgência/emergência deve ser realizada através do telefone 199.

“Estamos atuando em regime de plantão para atender a população caso haja ocorrências. Orientamos aqueles que residem próximo aos rios e córregos que, ao perceberem elevação significativa no nível das águas, acionem a Defesa Civil e busquem um lugar seguro. O mesmo vale para quem mora nas proximidades de encostas. Se observarem que as chuvas estão provocando a queda de lama volumosa avisem a defesa civil e deixem o local”, orientou João Vitor.