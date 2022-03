Foi realizada na última semana, uma capacitação exclusiva para médicos, organizada pela empresa farmacêutica FarmaUsa, com filial em Volta Redonda, com o objetivo de abordar esse tema importante, devido seu crescimento nos últimos anos e mostrar formas alternativas para que os médicos possam ter como opções um tratamento eficaz e de qualidade em seus pacientes. A empresa tem levado essa capacitação para todo o Brasil.

Segundo a Sociedade Brasileira de Estudos da Dor (SBED) cerca de 60 milhões de pessoas já sentiram algum tipo dor, entre elas a crônica, atrapalhando seu dia a dia. Muitas das vezes tratadas com a morfina afim de amenizarem os sintomas. Pensando nisso, o reumatologista Victor Verztman apresentou uma palestra sobre o poder da cannabis medicinal na dor crônica e da fibromialgia. “É importante que os profissionais estudem sobre a cannabis para fins medicinais, porque vem surgindo como opção para tratar várias doenças que ainda não têm tratamento nem medicação eficazes”, afirmou o reumatologista.

O diretor técnico da FarmaUSA, Helder Oliveira, também esteve presente no evento e comentou sobre a repercussão da palestra. “A palestra foi um sucesso. O local do evento contou com a presença de muitos médicos renomados interessados no tema. Ouvi perguntas pertinentes e tenho certeza que o Victor sanou as dúvidas de todos. Cada vez mais a cannabis medicinal vem se tornando uma alternativa muito efetiva para diminuir as dores crônicas. “, destacou Helder.

O evento foi promovido pela FarmaUSA em parceria com Quantum Life Sciences e Medropharm, e foi voltado exclusivamente para médicos. “O tratamento da dor crônica baseado no uso de antidepressivos não tem muita eficácia e o paciente não tolera pelos seus efeitos colaterais. E a cannabis vem sido vista como mais uma potencialidade para diminuir estes medicamentos. Ela é bem tolerável e bem menos prejudicial à saúde dos pacientes”, comentou Victor Verztman.

Uma pesquisa publicada na revista Pain Physician mostra que a cannabis ajudou a reduzir em até 67% o uso do opióides, medicamentos com efeitos analgéticos e sedativos potentes, para controlar a dor, principalmente a morfina. Pesquisadores do Instituto de Medicina da Dor da Pensilvânia acompanharam pacientes diagnosticados com dores crônicas de perto e perceberam que a taxa subiu para 73%. “O tratamento não é milagroso e não traz uma cura permanente, mas ajuda muito para quem sofre com qualquer dor crônica. Alguns pacientes que sofrem de ansiedade, que é um tipo de dor crônica, apresentam respostas na qualidade de vida com os medicamentos derivados da cannabis medicinal. Acompanhei um paciente que tinha fibromialgia e distúrbio de sono que em um mês teve melhora após o tratamento com a cannabis. Além disso, também diminuiu drasticamente o uso de medicamentos como antidepressivos”, detalhou o reumatologista.

Cannabis medicinal tem aumento de 109,8% nas importações

Em 2021, foram autorizadas 40.191 importações de itens para tratamento à base de cannabis medicinal no Brasil. Ou seja, houve aumento de 109,8% comparado a 2020, que registrou 19.150 importações. Dados são da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).

Um estudo feito pelo Portal The Green Hub destaca que para 2024, o mercado global de Cannabis legal está estimado em U$$ 55,3 bilhões, e que Canadá e EUA deverão ter maior parte deste mercado. Já a América Latina deve responder por U$ 824 milhões no mesmo ano.

Foto: Divulgação