A Polícia Federal realizou, na manhã desta quarta-feira (dia 8), em apoio ao Ministério da Agricultura – MAPA, ações de fiscalização a fim de apurar denúncias de irregularidades em estabelecimentos de distribuição e venda de produtos de origem animal, nos bairros de Pilares e Marechal Hermes, no Rio de Janeiro.

A ação, que contou com a presença de Policiais Federais da DELDIA – Delegacia de Dia e do SPO – Setor de Planejamento Operacional, e também de Auditores Fiscais Federais e Agentes do MAPA, confirmou as irregularidades em um dos locais, sendo apreendidas grandes quantidades de produtos em desacordo com normas do Ministério da Agricultura.