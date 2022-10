A Copa do Mundo e as festas de fim de ano prometem movimentar o último bimestre de 2022 e os comerciantes precisam preparar os seus estoques para aproveitar a oportunidade. A Agência de Fomento do Rio de Janeiro (AgeRio), com o objetivo de estimular o comércio fluminense, oferece opções de linhas de crédito voltadas para Microempreendedores Individuais (MEIs), profissionais autônomos e informais, além de micro e pequenas empresas.

“De janeiro até agora a agência já concedeu mais de R$ 130 milhões em recursos para mais de 1,6 mil empreendedores do segmento de comércio que atuam no Estado do Rio, mas podemos ajudar ainda mais para que o comércio encerre o ano com resultados positivos”, ressalta o presidente da Agência, André Vila Verde.

Localizado em Duque de Caxias, o Mini Mercado Regi´s é um dos clientes da Agência que adquiriu Microcrédito Produtivo Orientado, em 2022. Reginaldo Alves de Souza e sua esposa, Cirley Santos de Souza, receberam R$ 21 mil para reformar o estabelecimento e ainda compraram um forno e fatiadores. “Fizemos diversas melhorias e este já é o nosso quinto empréstimo que conseguimos pela AgeRio. Tudo já foi quitado e estamos muito satisfeitos e o nosso plano é ampliar cada vez mais o nosso negócio”, comemora o empresário, que abriu o Regi´s há cinco anos na Baixada Fluminense.

Serviço:

Entre os produtos oferecidos, destaca-se o Microcrédito Produtivo Orientado, com financiamento de créditos que vão de R$ 300 até R$ 21 mil. Os recursos podem ser utilizados em capital de giro, material de consumo, reformas e obras, além de compra de maquinários e equipamentos. A taxa de juros é de 0,25% ao mês, com carência de até 12 meses e prazo de até 24 meses.

Outra opção para os comerciantes é o Crédito Simplificado, linha de até R$ 500 mil para empresas com faturamento anual de até R$ 5 milhões. Com prazo de até 60 meses para pagar, carência de 12 meses e taxa de juros a partir de 1,53% ao mês, as micro e pequenas empresas podem investir em materiais e insumos, mercadorias e capital de giro para crescer.

Como solicitar:

Os interessados (as) poderão acessar o site da AgeRio realizar a solicitação da linha de crédito que melhor se adequa ao seu negócio. Basta escolher a melhor opção:

Crédito Simplificado: https://www.agerio.com.br/areas-de-atuacao/credito-simplificado/

Microcrédito Produtivo Orientado: https://www.agerio.com.br/areas-de-atuacao/tipo/microempreendedor

Foto: divulgação