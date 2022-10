Como parte de uma série de obras e melhorias que vêm sendo desempenhadas ao longo do ano na cidade, a sede da Prefeitura Municipal de Pinheiral, inaugurada em 2017, está sendo reformada.

A obra no valor de R$ 245 mil foi iniciada na parte externa do prédio e irá se estender até o interior, abrangendo as salas, fiações e demais necessidades, proporcionando um espaço mais adequado de trabalho aos servidores. Inaugurada em setembro de 2017, a sede da Prefeitura de Pinheiral estará em breve com nova aparência.

“Estamos investindo maciçamente na reforma e recuperação dos prédios públicos com intuito de preservá-los e mantê-los em bom estado de conservação, oferecendo ambiente ainda mais adequado de atendimento à população. Isso tem sido possível graças ao excelente momento financeiro pelo qual passa a nossa cidade, fruto de responsabilidade fiscal e respeito ao dinheiro público e repasses financeiros do governo do Estado do Rio de Janeiro. Temos nos empenhado e trabalhando muito para transformar Pinheiral em uma cidade ainda melhor de se viver!”, afirmou o gestor municipal, Ednardo Barbosa.

Além das obras e reformas já inauguradas neste ano no município, estão em andamento mais de dez investimentos públicos. São eles: reforma das Praças Brasil e Teixeira Campos; secretarias municipais de saúde e educação; clínica de fisioterapia; construção da Casa da Cultura; Pavimentação Loteamento Novo, no bairro Parque Maíra; construção de Área de Lazer no bairro Cruzeiro II; reforma do canteiro central no bairro Paraíso/BNH; reforma da quadra da Escola Coronel Laudelino Alexandre da Silva, no KM 09 (Área Rural); e a construção da quadra da Escola Miguel Barbosa Júnior, no KM 02 (Área Rural).