A Companhia Siderúrgica Nacional (CSN) informou, no final da tarde desta sexta-feira (dia 19), que segue aguardando a entrega, pelo Sindicato dos Metalúrgicos do Sul Fluminense, de uma pauta contendo as reivindicações específicas da categoria. A empresa observa que é necessário que a entidade se concentre “na base territorial de representatividade deste, a fim de que possa ser agendada, em seguida, a primeira reunião para as tratativas/negociações do Acordo Coletivo”.

Em comunicado, a Companhia cita que por duas vezes, por meio de ofícios, tal pauta foi solicitada pela CSN ao Sindicato, “dentro da postura costumeira da empresa de sempre buscar o melhor encaminhamento para as questões sindicais”.