Parte da programação do IX Encontro de Extensão, o UniFOA + Mundo do Trabalho aconteceu na última terça-feira (dia 16), no Campus Universitário Olezio Galotti, em Três Poços. “Impulsionando o futuro com você!” foi o slogan do evento que recebeu representantes de empresas conveniadas à instituição.

O palco desse encontro foi o AudiSmart, onde o intuito foi discutir a relação da universidade com o mercado de trabalho, apresentar o NExP (Núcleo de Experiência Profissional e Mundo do Trabalho) e estreitar os laços com as empresas.

A pró-reitora de Extensão, Ana Carolina Callegario, deu início ao evento e convidou a reitora do UniFOA, Ivanete Oliveira, que deu as boas-vindas aos convidados e agradeceu a presença de todos.

“É um prazer recebê-los aqui na nossa casa. Para nós, é uma importância tremenda discutir a relação da universidade com o mundo do trabalho, até mesmo porque sabemos que na Instituição nós formamos profissionais com muita competência, mas precisamos sempre estar muito atentos ao que o mercado de trabalho está trazendo para a gente”, ressaltou a professora Ivanete.

O presidente da FOA, Eduardo Prado, em vídeo de apresentação, declarou sua “gratidão a todas essas empresas que estão em parceria com o UniFOA, não só recebendo nossos estagiários, mas contratando os egressos de acordo com as suas formações. Só no ano passado, chegamos ao número de 60% de alunos egressos que formaram aqui no UniFOA e estão trabalhando na sua área de formação”, detalhou.

Relacionamento

Dando continuidade ao evento, a professora Ivyna Espínola Caetano Jordão apresentou o NExP aos participantes, explicou as atribuições, objetivos, como funciona o processo do estágio, as documentações, além de comentar sobre a pós-graduação InCompany. Logo em seguida, a professora Luciana Werneck reforçou algumas informações dadas ao longo do evento e, ao final, apresentou a dinâmica Speed Networking, em que os convidados apresentaram suas empresas aos demais.

Jéssica dos Santos Silva Almeida, representante da Unimed Volta Redonda, expressou a importância da parceria. “É fundamental para que a gente consiga desenvolver um bom trabalho. A instituição de ensino prepara os alunos para o mundo do trabalho e nós, como empresa, recebemos esses alunos já capacitados para desenvolvermos no dia a dia, praticando, de fato, o que eles aprenderam no momento educacional”. A convidada ainda elogiou a leveza e o acolhimento que a equipe do UniFOA ofereceu durante todo o evento.

Os representantes das empresas tiveram ainda a oportunidade de conhecer um pouco das instalações do Campus Olezio Galotti e o tour terminou na feira de artesanatos, que também fez parte da programação do IX Encontro de Extensão.

No evento, também estiveram presentes o pró-reitor Acadêmico, Bruno Gambarato; a coordenadora de Enfermagem, Lucrécia Loureiro; o coordenador de Nutrição, Alden dos Santos Neves; os nucleadores de Extensão Marcelo Augusto Mendes da Silva e Rogério Nogueira Pereira; as coordenadoras do Programa de Pós-graduação Lato Sensu, Rhanica Evelise Toledo Coutinho e Daniele do Amaral Souza Cavaliere; a supervisora de Eventos, Lara Prado; e a responsável pelo programa de benefícios Clube Mais, Débora Martins.

Já os representantes das empresas, presentes no UniFOA + Mundo do Trabalho, foram:

Fernando Lee (Secretaria de Desenvolvimento Econômico de Volta Redonda)

Marciléia Dias de Sá Paiva Lima (Secretaria Municipal de Saúde de Volta Redonda)

Vírginia Oliveira Andrade da Rocha (SAAE-VR)

Jéssica dos Santos Silva Almeida (Unimed Volta Redonda)

Cassia Fritas de Paula (CIEE)

Thales Dias (DEC9)

Jorge Luiz Pereira Ribeiro (AAP-VR)

Marco Aurélio (Secretaria Municipal de Ação Comunitária de Volta Redonda)

Renata Alarcão (ACIAP-VR)

Matheus Valim Pereira (Fundação MUDES)