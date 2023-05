A Prefeitura de Volta Redonda vai ofertar mais 500 vagas para a Educação Infantil, com a implantação de nova creche no bairro Tangerinal. A unidade vai funcionar no antigo campus do UniFOA (Centro Universitário de Volta Redonda), que passa por adaptações na infraestrutura para receber os alunos. O público-alvo da creche é formado por crianças de zero a três anos, que vão ocupar as vagas para berçário (a partir de três meses) e maternais I, II e III, todas em tempo integral.

“Investir na reconstrução da Educação de Volta Redonda tem sido uma das prioridades da nossa gestão. Reformamos as unidades, implantamos dispositivos de segurança, avançamos na modernização com novos equipamentos e convocamos profissionais aprovados em concurso e processo seletivo para atuar na rede”, lembrou o prefeito Antonio Francisco Neto.

Ele ressaltou que a ampliação das vagas de creche em tempo integral atende às necessidades de muitas famílias. “Nosso objetivo é garantir que as famílias possam trabalhar e deixar seus filhos em segurança”, reforçou Neto.

As obras na creche, que levará o nome de Dauro Aragão, presidente da FOA (Fundação Oswaldo Aranha), falecido em fevereiro de 2021, iniciaram há cerca de um mês e a previsão para conclusão é de mais três meses, de acordo com o assessor especial da prefeitura, Thiago Ribeiro Martins, que fiscaliza o andamento da reforma.

“O investimento para adaptar o prédio do UniFOA, que foi alugado pela prefeitura, para funcionar como unidade de educação infantil, foi de cerca de R$ 500 mil. A obra está sendo executada pela equipe da Secretaria Municipal de Infraestrutura (SMI), com recursos próprios do município”, disse Thiago Martins.

Edifício de três andares foi totalmente adaptado e vai contar com elevador

A Creche Dauro Aragão fica num terreno de 1.250 m² e tem quase 3 mil m² de área construída na Rua 28, nº 619, no bairro Tangerinal. O edifício tem três pavimentos e o acesso será garantido por rampas, escadas e elevador. O projeto, executado pelo IPPU (Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano) de Volta Redonda, respeita as normas de acessibilidade exigidas pelo Ministério Público estadual.

As 14 salas de aula estão divididas nos três andares, todos os pisos também contam com banheiros infantis para meninos e meninas, banheiro feminino e masculino para adultos, refeitório e área para banho. No primeiro pavimento ficam o berçário e a área para banho em bebês.

O local tem toda estrutura necessária para o funcionamento de uma unidade escolar: secretaria; sala dos professores, da direção, da orientação pedagógica e orientação educacional; sala de audiovisual; arquivo; dispensa; recepção; cozinha; além de solário e pátios cobertos e descobertos.

Fotos de Cris Oliveira – Secom/PMVR.