Um engavetamento ocorrido na tarde desta quinta-feira (dia 25), na altura do km 311 da Rodovia Presidente Dutra, deixou uma condutora ferida, em Resende. O acidente ocorreu após uma redução na velocidade do fluxo de veículos, quando uma carreta colidiu na traseira de um caminhão, que foi empurrado para a frente e acabou atingindo um automóvel VW/Gol.

Os condutores dos veículos pesados envolvidos no acidente saíram ilesos, sem ferimentos graves. No entanto, a motorista do automóvel, de 28 anos, foi socorrida por uma equipe de resgate e encaminhada ao Hospital de Emergência de Resende relatando dores pelo corpo.

Segundo a CCR Nova Dutra, por volta de 19h o trânsito fluía com um desvio no local do acidente e mais de 10 km de lentidão na pista sentido Rio.

Foto: Divulgação/PRF