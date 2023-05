Agentes da Defesa Civil e da Guarda Ambiental do município foram acionados por populares na tarde de quarta-feira (dia 24), informando sobre a presença de um jacaré na RJ 159, próximo a Estação de Tratamento de Água e ao Rio Paraíba do Sul. Em um trabalho conjunto, as equipes realizaram o resgate do animal e devolveram para a lagoa da Coca Cola (FEMSA), onde é seu habitat.

Segundo os responsáveis pelo resgate, esta não foi a primeira vez que um jacaré criado na lagoa conseguiu escapar. A equipe ressaltou, no entanto, que o resgate é sempre rápido e com os cuidados necessários para não ferir o animal.

Os profissionais ainda alertaram para o fato de que as pessoas não devem tentar realizar resgates de animais ao encontrá-los, pois pode ser perigoso tanto para quem tenta fazer o resgate sem conhecimentos específicos, como para o bicho, que pode acabar sendo ferido ou até morto em uma tentativa de resgate feita por meios errados.

Nestes casos, as pessoas devem ligar para a Guarda Civil Municipal pelo telefone (24) 3353-1245 e aguardar a chegada dos agentes.

Foto: Divulgação