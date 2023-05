A equipe DELTA da 7ª Delegacia da Polícia Rodoviária Federal (PRF) realizou uma fiscalização de veículos como parte da Operação Nacional Segurança Viária 2023, na noite de sexta-feira (dia 26) no quilômetro 330 da Rodovia Presidente Dutra, em Itatiaia. Durante a fiscalização, os policiais observaram que um condutor, de 28 anos, demonstrava desconforto com a abordagem. Ao solicitar o disco do tacógrafo, o motorista informou que estava vencido, impossibilitando a verificação das horas que ele havia passado dirigindo.

Questionado sobre o uso de alguma substância ilícita, o motorista admitiu fazer uso de cocaína e confirmou estar transportando a droga.

Durante a revista no interior do veículo, mais especificamente no local do painel onde o motorista havia tentado retirar algo, os policiais encontraram uma bolsa contendo 21 pinos cheios de cocaína. Além disso, foram encontrados na cabine mais cinco pinos vazios, porém com resquícios da droga. O indivíduo informou que adquiriu a droga em sua cidade, Cordeirópolis/SP, e que fazia uso regular de cocaína enquanto dirigia, sendo usuário da droga desde os 15 anos de idade.

Também foram observados vários vestígios da droga na cabine, como uma nota de dinheiro enrolada em formato de canudo, utilizada para aspirar o entorpecente, um cartão de crédito com vestígios do narcótico usado para “bater” as carreiras de cocaína, e um espelho com fortes vestígios do narcótico que servia como base para o consumo da droga, confirmando tudo pelo próprio motorista. Diante dos fatos, a droga foi apreendida e um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO) da PRF foi lavrado contra o indivíduo por porte de droga para consumo pessoal.

Como não foi possível comprovar se o caminhoneiro havia cumprido os períodos de descanso e paradas previstos na Lei do Descanso do Caminhoneiro, devido ao disco do tacógrafo estar vencido, além das multas pelas infrações de trânsito constatadas, totalizando R$ 814,09, o motorista foi obrigado a permanecer parado e descansando por 11 horas.

Foto: Divulgação/PRF