A administração atual do prefeito Neto (sem partido) vem recebendo severas críticas, em diferentes áreas. Na manutenção de espaços públicos destinados à prática de atividades esportivas não é diferente. Moradores do bairro Vila Rica/Tiradentes enfrentam uma situação alarmante em relação às condições do Ginásio Poliesportivo Carlos Augusto Haasis Filho

O local, que deveria ser um espaço seguro e adequado para a prática esportiva, está colocando a comunidade em risco devido à falta de manutenção. Populares relatam a ausência de iluminação e a negligência da Prefeitura em resolver a questão. Na parte estrutural, é possível verificar um buraco no muro do estacionamento. A terra cedeu, deixando vergalhões enferrujados à mostra. A situação é agravada quando o ginásio recebe uma competição.

“O Ginásio Poliesportivo, que deveria ser um símbolo de atividade física e lazer na cidade, tem se tornado uma ameaça à segurança da população local. As péssimas condições das instalações são evidentes. Essa situação compromete não apenas a integridade física dos frequentadores”, disse André Silva, morador do bairro.

A falta de iluminação adequada compromete a visibilidade dos participantes das atividades esportivas e dos espectadores, aumentando o risco de acidentes e a sensação de insegurança.

“Não sei o motivo de a Prefeitura não ter feito uma inspeção nos ginásios antes de ceder o espaço para qualquer competição, ainda mais que envolvam crianças. Além disso, a escuridão cria um clima de insegurança, afastando as pessoas e diminuindo o uso do espaço, privando os moradores de utilizar o local com tranquilidade”, explicou Leila Barros, também moradora do Vila Rica/Tiradentes.

Leila classifica como “inaceitável” a comunidade ser exposta a riscos desnecessários devido às condições precárias do ginásio. “Acidentes podem ocorrer a qualquer momento, seja devido a uma queda causada por um piso irregular ou a uma colisão causada pela falta de visibilidade. A Prefeitura precisa tomar medidas imediatas para garantir a segurança de todos os envolvidos”, analisou.

Falta planejamento

A situação relatada por moradores do bairro Vila Rica/Tiradentes demonstra que falta à prefeitura de Volta Redonda estabelecer uma rotina de manutenção contínua do ginásio esportivo. Isso incluiria inspeções regulares, reparos pontuais e ações preventivas, para garantir um ambiente seguro e agradável para todos os usuários.

“O problema de iluminação também acontece nos ginásios dos bairros Retiro, Três Poços e 249. Venho acompanhando meu filho em uma competição e vejo de perto a situação de cada local”, destaca outra cidadã moradora do Vila Rica/Tiradentes, que pediu para ter a identidade preservada.