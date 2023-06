Policiais civis da Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher (DEAM) de Volta Redonda prenderam nesta sexta-feira (dia 23), no bairro Santa Cruz, um homem, de 29 anos, acusado de tentar matar a ex-esposa. O crime teria sido cometido em abril deste ano, quando o indivíduo pulou o muro da residência da vítima, ni bairro Retiro, com uma garrafa contendo gasolina. Ele despejou o líquido sobre a mulher, que estava deitada na cama, e tentou atear fogo. A tragédia só foi evitada porque o homem molhou a caixa de fósforo com a própria gasolina.

Anúncios

Com os gritos da vítima, a mãe da mulher interveio, sendo agredida pelo autor que ainda tentou agredir sua ex-esposa. Ele fugiu devido aos gritos daa duas que alertaram vizinhos.

Após ser tendida no hospital, a vítima compareceu a DEAM, onde foi feito o registro. No momento da prisão, o homem não ofereceu resistência, sendo conduzido para a unidade policial, onde foram cumpridas as formalidades legais. Posteriormente, foi encaminhado ao sistema prisional e ficará à disposição da Justiça.