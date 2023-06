O Centro Universitário de Volta Redonda – UniFOA tem se destacado por sua iniciativa inovadora no apoio e articulação de estágios por meio do NExP (Núcleo de Experiência Profissional e Mundo do Trabalho), da Pró-Reitoria de Extensão. Neste mês de junho, por exemplo, a abordagem resultou na contratação de uma estudante do 3º período de Jornalismo, Carolina Mario, para a vaga de Assistente de Marketing na empresa Nápoli Odontologia, em Volta Redonda.

O NExP, programa de estágio oferecido pelo UniFOA, desempenha um papel crucial na aproximação entre os estudantes e as empresas. Ele visa fornecer aos alunos oportunidades de colocar em prática os conhecimentos adquiridos durante a graduação, ao mesmo tempo que atende às demandas do mercado de trabalho. A proposta age como intermediária, identificando as necessidades das empresas e selecionando os graduandos mais qualificados para preencher as vagas disponíveis.

Luciana Werneck, nucleadora do NExP, destacou o suporte oferecido pelo programa, afirmando: “Uma das atribuições do núcleo é gerenciar a divulgação das oportunidades de estágio e trainee. Além de fornecer apoio, buscamos estreitar o relacionamento institucional com o mundo do trabalho, a fim de atender de forma colaborativa às expectativas de nossos estudantes e parceiros”.

Essa nova forma de contratação, representa uma transformação na maneira como as empresas encontram e selecionam talentos. Em vez de dependerem exclusivamente de anúncios de emprego e processos seletivos tradicionais, as organizações podem contar com a expertise do NExP para essa seleção. Isso proporciona um ganho de tempo e eficiência para todas as partes, além de aumentar as chances de contratação para os talentos acadêmicos.

Satisfação da empresa

A Nápoli Odontologia, empresa que está há mais de 15 anos no mercado, expressa sua satisfação com o resultado obtido por meio da contratação realizada com auxílio do NExP. O responsável pela empresa, Dr. Dimitri Nápoli, ressalta a qualidade da indicação e enfatiza a eficiência do processo.

– Procurei o UniFOA por ser uma referência na região, onde me indicaram o NExP e por meio da professora Luciana Werneck foi analisado o perfil da profissional que atingisse as nossas necessidades. A estudante contratada, Carol, do 3º período de Jornalismo, tem se destacado e estamos muito felizes com seu desempenho – declara.

Assim, o NExP do UniFOA tem se consolidado como referência na conexão entre estudantes e empresas, proporcionando experiências únicas de desenvolvimento profissional.

Oportunidade ainda na graduação

Feliz com a conquista, a estudante recém-contratada, Carolina Mario, comemora a recepção no novo local de trabalho. “Trabalho na Nápoli há pouco mais de uma semana. Até então, tem sido tudo muito bom! Recebo grande assistência dos funcionários que estavam por aqui antes da minha entrada e também do Dimitri e da Renata Nápoli. Eles estão sempre dispostos a me ajudar no que for preciso”, relata.

Ainda segundo Carolina, a área do Marketing sempre foi uma área que quis conhecer, e com esse trabalho viu a oportunidade de imersão. “Trabalhar na Nápoli julgo que vai me agregar de forma positiva na minha formação, me ajudando a desenvolver habilidades de comunicação, por exemplo”, avalia.

Esse novo formato, evidenciado por essa contratação, demonstra que o programa está no caminho certo ao promover a integração entre teoria e prática, preparando os estudantes para os desafios do mercado de trabalho e atendendo às demandas do mercado, como reitera a futura jornalista.

“O UniFOA fechando convênios desse tipo pode ajudar alunos a ter sua oportunidade imediata no mercado de trabalho e na área que tanto almejam. É importante que a faculdade se disponha a oferecer esse tipo de ajuda”.

Núcleo de Experiência Profissional e Mundo do Trabalho

No site do UniFOA, especificamente em https://www.unifoa.edu.br/nexp/, as empresas encontram um espaço dedicado a firmar parceria com a instituição, a fim de contratar estagiários de forma prática. No “Espaço da Empresa”, estão disponíveis as propostas que devem ser preenchidas e a lista de documentos necessários para formalizar a solicitação de convênio. Nesse caminho, as organizações podem sinalizar as oportunidades disponíveis e respectivas necessidades.

Para tirar dúvidas e obter outras informações, os interessados também podem entrar em contato pelo e-mail [email protected] ou pelo telefone (24) 3340-8400 (ramal 8593).