A partir da próxima segunda-feira (dia 26), a Guarda Municipal de Volta Redonda (GMVR) vai auxiliar motoristas que precisam trafegar pela Rua 33, na Vila Santa Cecília. O objetivo é acelerar a obra e minimizar os transtornos à população. Além do monitoramento do fluxo de veículos, a pedido do prefeito Antonio Francisco Neto, a empreiteira responsável pela modernização da via irá se dedicar exclusivamente a um lado do centro comercial, entre as ruas 60 e 26, finalizando as calçadas e as caixas abertas para a passagem de cabos subterrâneos das redes elétrica, de telefonia e internet.

“Não podemos atrapalhar a vida das pessoas. Por isso, vamos ter um guarda municipal lá, constantemente, para ajudar no trânsito. O importante para nós é auxiliar. Queremos avançar. Não podemos atrapalhar o andamento das obras e nem a vida das pessoas”, disse o prefeito Neto, durante reunião realizada na manhã desta sexta-feira (dia 23), que contou com a participação de representantes do Grupo VR Engenharia, responsável pela obra; secretários municipais como o de Ordem Pública, tenente-coronel Luiz Henrique Monteiro Barbosa; Poliana Moreira (Infraestrutura); Paulo Barenco (Transporte e Mobilidade Urbana); o diretor-presidente do Saae (Serviço Autônomo de Água e Esgoto), Paulo Cezar de Souza, o PC; e assessores especiais do prefeito.

Para a continuidade dos serviços de revitalização da Rua 33, áreas reservadas ao estacionamento de um lado da via serão interditadas, haverá inversão do sentido do trânsito e os ônibus trafegarão somente por um lado.

“Serão algumas mudanças que irão evoluir ao longo do tempo. O que ficou definido é que haverá uma aproximação dos órgãos de segurança com a empresa para que, de uma forma planejada, possamos agilizar a obra com a entrega do serviço o mais breve possível”, resumiu o secretário municipal de Ordem Pública, Luiz Henrique.

Tradicional área comercial revitalizada

Com as obras, a ideia é que a Rua 33 se torne mais acessível às pessoas com mobilidade reduzida – como cadeirantes, idosos ou pessoas com deficiência visual, por exemplo, mas ganhe também um ar mais moderno como o que ocorreu com a Avenida Amaral Peixoto, no Centro, no mandato passado do prefeito Antonio Francisco Neto. A modernização tornou a área comercial mais eficiente, bonita e mais atrativa às pessoas.

Os pontos de ônibus também serão modernizados; haverá plantio de novas mudas de árvores, na maioria arbustos com floração; e implantação de paraciclo – estrutura que permite apoiar e trancar a bicicleta de forma segura. O local também já está iluminado com lâmpadas de LED – mais econômicas e que garantem cores mais nítidas, promovendo maior segurança.

A Secretaria Municipal de Infraestrutura (SMI) acompanha e fiscaliza o andamento das obras.

Fotos: Cris Oliveira/PMVR