No universo da literatura, o prazer da leitura ganha um novo significado mediante encontros mensais que promovem debates e reflexões sobre os mais variados gêneros literários. No coração desse movimento, em Volta Redonda existe o Clube da Monique, um grupo de leitura do LFG Cursos. O grupo é composto por uma comunidade apaixonada pela arte das palavras que se reúne regularmente para compartilhar experiências literárias e estimular o hábito de ler.

Com encontros virtuais realizados a cada terceira quarta-feira do mês, o clube se destaca por sua dinâmica acolhedora e diversificada, que torna cada discussão uma jornada enriquecedora para os participantes. Aberto ao público, o Clube da Monique vem conquistando adeptos e despertando o prazer pela literatura.

Sob a mediação de Monique da Silva Caldeira Kozlowski de Paula, juíza da 2ª Vara do Trabalho de Volta Redonda, o clube promove encontros virtuais mensais para discutir os livros selecionados, com uma diversidade de gêneros que ampliam os horizontes literários dos participantes. Com um investimento acessível de aproximadamente R$ 20 por mês, o clube busca fomentar a cultura e estimular o interesse pela leitura.

“O valor simbólico tem como propósito incentivar a participação de todos, sem fins lucrativos. A seleção dos livros é feita por meio de votação no grupo de WhatsApp do clube, garantindo a participação ativa dos membros na escolha das obras a serem lidas”, explica a mediadora. “O livro mais votado é então escolhido como leitura do mês, e os participantes têm um prazo de um mês para realizar a leitura antes do encontro virtual de debates. Além disso, o clube promove atividades opcionais, como a exibição de peças teatrais relacionadas à obra em discussão, proporcionando uma experiência enriquecedora e imersiva”, completa.

Para o mês de julho, a obra selecionada foi “A Casa dos Budas Ditosos”, do renomado autor João Ubaldo Ribeiro, prometendo uma leitura instigante e provocativa. Com novas histórias a serem exploradas a cada mês, o Clube de Leitura do LFG Cursos convida os apaixonados por livros a participarem desse encontro virtual de mentes curiosas e compartilharem suas impressões e reflexões literárias. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (24) 99855-6957.

Foto: arquivo pessoal