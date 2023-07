A talentosa Karen Silva, conhecida por sua participação na edição 2020 do programa The Voice Kids, está crescendo cada vez mais e consolidando sua carreira musical. Após o sucesso da música Neurose, recentemente, ela lançou um novo hit com um clipe “pra lá de especial”, que conta com a participação de Kauê Penna, vencedor da edição em que Karen foi finalista.

Segundo a cantora volta-redondense, o clipe de ‘Papo de Amiga’ traz uma atmosfera jovial e colegial, com uma linguagem mais descontraída e leve, repleta de gírias. Com um estilo musical pop R&B, Karen busca se conectar com o público de sua faixa etária e falar a língua deles, trazendo uma conexão ainda maior com a juventude.

A música ‘Papo de Amiga’ foi composta por Allan Wilber, Rafael Dorico, Douglas Lacerda, Izac e Rapha Oliveira, este último conhecido por suas letras de sucesso entoadas por vozes renomadas, como Iza, Ferrugem e Sorriso Maroto. Assim como o trabalho anterior de Karen, a nova música já está disponível em todas as plataformas digitais.

Em vez de rivalidade, parceria!

A amizade entre Karen Silva e Kauê Penna se fortaleceu durante o reality global e, mesmo sendo concorrentes no programa, eles sempre mantiveram um vínculo especial. Kauê, que também é ator e possui carreira no mundo gospel, encontrou na parceria uma oportunidade de colaborar no clipe, que foi cuidadosamente produzido pela Bec Produções, sob o olhar atento e exigente da própria Karen.

Em apenas 11 dias desde o lançamento, o clipe de ‘Papo de Amiga’ no YouTube já acumula mais de 14 mil visualizações, demonstrando a boa recepção do público. Em depoimento, Kauê Penna expressou sua admiração pelo trabalho de Karen, destacando sua originalidade, desempenho e dedicação em cada projeto.

Ele descreve a parceria como verdadeira, ressaltando a afinidade entre os artistas e a sintonia que possuem na música. “O The Voice Kids foi uma grande porta para mim. Conheci pessoas incríveis, como a Karen, fiz amizades, e hoje lanço minhas músicas no meio gospel, sempre levando o amor de Deus, a graça e a misericórdia por onde passo. Eu e Karen fizemos amizade no programa e, desde então, esse carinho prevalece. O clipe ficou incrível, tem conceito, tem voz, tem produção”, define Kauê.

O vencedor do The Voice Kids 2020 não poupa elogios à outra finalista da temporada. “Somos dois artistas, ouvimos as mesmas coisas, cantamos o mesmo ritmo e nos entendemos muito. Conseguimos nos comunicar muito bem e falamos a mesma língua. Acho que foi por isso que criamos esse laço tão forte”, acrescentou.

A parceria entre Karen Silva e Kauê Penna não apenas evidencia a ausência de rivalidade entre os competidores do The Voice Kids, mas também celebra a união e amizade construídas durante o programa.

“Sou muito fã do trabalho da Karen. Nessa cena do R&B brasileiro, nós estávamos precisando de pessoas como ela, que dança, que canta e que tem originalidade. A Karen tem performance, tem vocal, os clipes têm conceitos e tudo é feito e pensado com amor. Eu vi no dia da gravação a união da família dela, o amor e amizade incrível de todo mundo que participa dos seus projetos. Além da originalidade, dá para ver a sinceridade em tudo o que ela faz. Independente de onde ela esteja ou do que ela cante, eu sempre vou ser fã da Karen”, revelou Kauê Penna.

Conforme define o colega, com talento e autenticidade, Karen está escrevendo sua própria história na música, conquistando fãs e deixando sua marca no cenário artístico brasileiro.

Foto: BEC Produções