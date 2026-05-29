Mulher aciona botão de ajuda e ex-companheiro é preso por descumprir medida protetiva em Volta Redonda

Um homem de 35 anos foi preso nessa quinta-feira (dia 28) após descumprir uma medida protetiva em favor da ex-companheira, em Volta Redonda. A ocorrência foi registrada no bairro Santa Cruz e contou com atuação rápida do Sistema Integrado de Segurança Pública, serviço da Secretaria Municipal de Ordem Pública (Semop), após a vítima acionar o botão de pedido de ajuda instalado em seu celular.

A mulher, de 22 anos, possui medida protetiva expedida pela Justiça e acionou o dispositivo ao perceber a presença do ex-companheiro em frente à sua residência. O chamado foi recebido pelo Ciosp (Centro Integrado de Operações de Segurança Pública), que imediatamente mobilizou equipes da Ordem Pública, que contam com policiais militares do Proeis (Programa Estadual de Integração na Segurança).

Quando os agentes chegaram ao local, o suspeito já havia sido contido por um conhecido da vítima, de 33 anos, após ambos entrarem em vias de fato. Segundo o relato da mulher, ela vinha sofrendo ameaças por redes sociais e e-mails.

Os envolvidos foram encaminhados inicialmente para atendimento médico devido aos ferimentos causados durante a luta corporal. Em seguida, a ocorrência foi apresentada na Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam) de Volta Redonda.

O homem permaneceu preso em flagrante pelos crimes de descumprimento de medida protetiva e ameaça. Ele também vai responder por lesão corporal contra o homem que o conteve até a chegada da equipe da Ordem Pública.

Botão do pedido de ajuda

O botão de pedido de ajuda é disponibilizado às mulheres que possuem medida protetiva expedida pela Justiça e funciona de forma integrada ao Ciosp. Na prática, a ferramenta permite que vítimas de violência doméstica acionem rapidamente as forças de segurança em situações de perigo iminente, com apenas um toque no celular.

Denúncias

Para denunciar casos de violência contra a mulher em Volta Redonda, basta ligar para os números: 153 (Guarda Municipal), 190 (Polícia Militar), 197 (Polícia Civil) e 180 (Central de Atendimento à Mulher).

Foto: Divulgação/Semop.