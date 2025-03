Volta Redonda poderia ser uma excelente opção para quem prefere curtir dias de descanso, o calor do verão e o feriadão de Carnaval. A cidade, com seu potencial para ser um centro de lazer e turismo, ainda enfrenta sérios desafios no que diz respeito à manutenção e infraestrutura de seus espaços públicos. Com diversas opções de lazer tradicionais, como o Zoológico Municipal – um dos poucos gratuitos do estado – a realidade tem sido bem diferente da expectativa: a falta de investimentos, o que tem gerado sérios problemas de segurança, afetando diretamente a população.

Recentemente, circulou um vídeo nas redes sociais mostrando uma criança pequena pendurada em um vão no escorregador principal do zoológico, que fica montado sobre um monumento de elefante. A cena gerou grande preocupação nos pais devido à falta de manutenção adequada dos brinquedos. O escorregador, que sempre foi uma das maiores atrações do local, está se tornando um perigo para os pequenos.

E os riscos não param por aí. “Levei meu filho de 1 ano e 4 meses ao Zoo e, quando ele foi brincar na casinha de madeira, um pai me alertou dizendo que acabara de matar uma aranha que quase picou a filha dele lá dentro”, relatou uma munícipe nas redes sociais. O labirinto, outro espaço bastante disputado pelas crianças que frequentam o Zoo-VR, também não escapou das críticas. “Entrei lá com minha filha e vi marmitex com restos de comida, preservativo usado e um cheiro forte de urina”, disse uma mãe.

Outro depoimento reforça a situação crítica do escorregador. “Fui descer com minha filha de 2 anos, não sabia como descia rápido e, para piorar, tem um buraco enorme no chão, o que aumentou o impacto. Quebrei sete ossos do meu pé e fiquei sem poder andar por três meses. Foi o pior momento da minha vida”, afirmou uma mulher, explicando que, no mesmo dia, conheceu outras três pessoas que também quebraram o pé no escorregador.

Esses relatos mostram o desespero de quem busca um momento de lazer, mas acaba se deparando com exemplos de negligência. E a situação não se restringe ao Zoológico. “Não só o zoo, mas a cidade como um todo… praças cobertas pelo mato, entrada da cidade horrível, Beira Rio, onde poderia ser um local bonito e iluminado para ciclistas e pedestres, está um horror”, desabafou um morador, expressando seu descontentamento com a infraestrutura da cidade.

Parque Aquático

Em contraste, o Parque Aquático Municipal, na Ilha São João, tem sido um dos poucos locais da cidade que ainda gera elogios. “Tudo lá funciona muito bem, desde o atendimento dos funcionários até a limpeza. O sistema de triagem e horários de exames funciona direitinho. Se tem um equipamento que funciona bem em VR, é o Parque Aquático”, destacou um visitante. Durante o Carnaval, as piscinas estarão abertas de sábado (dia 1º) até terça-feira (dia 4), com fechamento para manutenção na quarta-feira (dia 5).

Apesar da boa recepção no Parque Aquático, a situação do Zoológico Municipal e de outros espaços de lazer da cidade reflete a falta de investimento por parte do poder público. A reportagem da Folha do Aço entrou em contato com a Prefeitura de Volta Redonda, por meio da Secretaria de Comunicação, mas, até o fechamento desta edição, não obteve resposta sobre os questionamentos relacionados à situação do Zoológico.