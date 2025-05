Volta Redonda fica no 0 a 0 com Criciúma e amarga zona de rebaixamento na Série B

O Volta Redonda não conseguiu aproveitar a estreia do técnico Eduardo Baptista no comando do Criciúma para sair com os três pontos e apenas empatou por 0 a 0 fora de casa, neste domingo (dia 11), pela sétima rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O resultado mantém o Voltaço dentro da zona de rebaixamento, na 17ª colocação, com apenas cinco pontos somados até o momento.

Com mudanças no meio-campo e no ataque, o técnico Rogério Corrêa escalou Raí e Mirandinha como titulares e manteve o esquema com três zagueiros. A estratégia, no entanto, não resultou em gols. O primeiro tempo foi de pouca criatividade, com o Criciúma levando mais perigo, especialmente com finalizações de longa distância e bolas alçadas na área.

Com mais um empate sem gols, o Volta Redonda chega ao terceiro jogo seguido sem vitória. A equipe precisa reagir rapidamente para sair da incômoda posição no Z4. O próximo desafio será contra o Amazonas, na segunda-feira (dia 19), às 19h, no Estádio Raulino de Oliveira, onde a torcida do Voltaço espera ver o time finalmente vencer em casa e iniciar uma recuperação na competição.

Foto: Celso da Luz/Criciúma E.C.