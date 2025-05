Prefeito Neto afirma que este será seu último mandato: “Já fiz o que tinha que fazer”

O prefeito de Volta Redonda, Neto (PP), afirmou publicamente que está cumprindo seu último mandato à frente da administração municipal. A declaração foi feita na última quarta-feira (dia 7), durante entrevista ao programa Fato Popular, da Rádio 88 FM. Esta é a sexta vez que ele ocupa o cargo de prefeito.

“Eu estou no meu último mandato, estou no meu sexto mandato. Eu sou muito grato ao povo de Volta Redonda. Eu nem posso ser candidato mais [em 2028]. Já fiz o que eu tinha que fazer. Me orgulho muito de ter sido prefeito de Volta Redonda. Já teria um orgulho muito grande se tivesse sido uma vez só. Estou sendo prefeito pela sexta vez, tenho uma equipe maravilhosa, que ninguém tem a equipe que eu tenho”, afirmou.

A possível retirada de Neto da vida política eletiva pode estar relacionada, entre outros fatores, a questões de saúde. Entre o fim de 2023 e o início de 2024, ele ficou afastado da Prefeitura por 57 dias. Nesse período, passou por três cirurgias cardíacas em uma clínica particular na Zona Sul do Rio de Janeiro e tirou 30 dias de férias para recuperação.

Apesar da declaração, essa não é a primeira vez que Neto anuncia o fim de sua trajetória nas urnas. Em 2016, ao concluir seu quinto mandato, ele também afirmou que não voltaria a disputar eleições. No entanto, retornou quatro anos depois e foi eleito novamente, com ampla vantagem.

Sucessão

Agora, com o cenário eleitoral de 2028 fora de seu horizonte – já que a legislação não permite uma terceira reeleição consecutiva -, a disputa pela sucessão dentro do grupo político ligado ao prefeito ainda está em estágio inicial e cercada de especulações. Um dos nomes citados é o do atual vice-prefeito, o engenheiro Sebastião Faria (PL), que terá 88 anos nas eleições de 2028. Internamente, ganha força a secretária de Saúde e diretora do Hospital do Retiro, Márcia Cury, bem avaliada entre os aliados.

Também são mencionados o secretário de Ordem Pública, Luiz Henrique Monteiro Barbosa; a vereadora Carla Duarte (PSD); Edson Albertassi, assessor especial de Neto; e o presidente do UniFOA, Eduardo Prado, nome que tem circulado com frequência nos corredores do Palácio 17 de Julho.

Para um futuro mais distante, mirando 2032, os nomes mais cotados são o do deputado estadual Munir Neto (PSD) e o de seu filho, Munirzinho Neto, que atualmente exerce pela primeira vez uma função pública, como secretário municipal de Juventude.